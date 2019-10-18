Видео из архива семьи Хачатурян: Отец танцует, сидя в кресле, где его и убьют

По мнению племянника Михаила Хачатуряна, эти кадры должны иллюстрировать настоящее положение дел в семье.

Сегодня в Москве прошла пресс-конференция племянника убитого Михаила Хачатуряна, который не поддерживает его дочерей и требует для них самого сурового наказания. Как сообщает портал "360", в ходе брифинга он показал журналистам новое видео из семейного архива. На нём Михаил Хачатурян сидит в своём любимом кресле, пританцовывает под музыку и играет со своей собакой.

По мнению племянника, эти кадры должны иллюстрировать настоящее положение дел в семье. Мол, девочки спокойно снимали отца на видео, он находился в хорошем расположении духа, любил музыку и своего пса.

Защитник убитого мужчины утверждает, что тот не был тираном. Иначе на кадрах семейной хроники непременно нашлись хотя бы редкие проявления насилия и агрессии. При этом в ранее опубликованных фрагментах из того же семейного архива молодой человек не увидел ничего, что свидетельствовало бы о правоте сестёр.

Ранее в СМИ появилось сразу несколько роликов, свидетельствующих о нездоровой атмосфере в семье Михаила и трёх его дочерей. Например, на одном из видео, снятого в ходе новогоднего застолья семьи Хачатурян, девочки произносят тосты под крики отца: "Заткнись, скотина!" Пользователей Сети возмутило и ещё одно видео, на котором отец сестёр Хачатурян хвастается оружием. А на других кадрах разгневанный мужчина унижает девочек за то, что они съели слишком много конфет.