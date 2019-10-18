В СПЧ подтвердили скорый уход Михаила Федотова из совета

Ожидается, что детали своей отставки он обсудит с коллегами после возвращения из командировки.

Руководитель Совета по правам человека при президенте РФ Михаил Федотов сообщил коллегам, что написал заявление об отставке. Об этом рассказал член СПЧ и директор Государственного музея истории ГУЛАГа Роман Романов.

— Сам Михаил Александрович написал коллегам из совета и подтвердил это. Он предложил встретиться и об этом поговорить. Он просто сейчас в командировке, у него нет возможности об этом много говорить. А все его одолевают. Есть такая традиция: встречаться у него по разным вопросам. Собственно, этот вопрос мы ещё проговорим при встрече, — рассказал Романов "Национальной службе новостей".

В прошлом месяце Федотову исполнилось 70 лет. Вероятно, что свой пост советник президента и глава совета планирует покинуть из-за достижения предельного возраста нахождения на госслужбе.

Недавно в СПЧ произошли другие кадровые изменения. Глава портала РИА "Новости-Украина" Кирилл Вышинский стал постоянным экспертом Комиссии СПЧ по международному сотрудничеству в области прав человека по вопросам защиты прав россиян за рубежом.