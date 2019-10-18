В Киеве признали зависимость Украины от энергосистемы России

В то же время замминистра энергетики и защиты окружающей среды Незалежной высказал надежду, что в ближайшие годы его стране удастся начать объединение с энергосистемой Европы.

Исторически так сложилось, что энергетические системы Украины и России технологически связаны. Но это не значит, что Украина не должна интегрироваться в энергосистему Европы. Такое заявление на заседании Верховной рады в рамках "Часа вопросов к правительству" сделал первый заместитель министра энергетики и защиты окружающей среды Виталий Шубин.

— Исторически так сложилось, что наши энергосистемы (с Россией) объединены. Они существуют как одна единая энергетическая система, и только часть Украины — Бурштынский энергоостров — имеет соединение с энергосистемой Европы. Наша цель — полностью объединиться с энергосистемой Европы, — отметил он.

Виталий Шубин добавил, что создать предпосылки для создания энергомоста Украина — ЕС планируется в ближайшие три года.

— Мы принимаем все меры для как можно скорейшего отсоединения от энергосистемы России, но это сегодня невозможно. Я надеюсь, что за следующие три года мы сможем с вами создать технические и экономические предпосылки для объединения с Европой, — сказал украинский чиновник.

Как сообщал Лайф, ещё летом текущего года специалисты "Укрэнерго" назвали нецелесообразным строительство энергомоста Украина — ЕС. Поскольку, по словам экспертов, реализация проекта энергомоста ситуацию на внутреннем рынке Незалежной не изменит. А в начале октября стало известно, что Украина после долгого времени возобновила закупку электричества в России.