В Саратове коммунальщики отлов собак заменили отстрелом, а деньги разворовали

У подозреваемых обнаружено снаряжённое пневматическое оружие, дротики, шприцы и препарат для умерщвления животных.

Сотрудники одного из муниципальных учреждений Саратова убивали собак вместо того, чтобы помещать их в приют. Полиция возбудила уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МВД РФ по региону.

— Следственной частью СУ УМВД России по городу Саратову по данному факту расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 245 УК РФ ("Жестокое обращение с животными в составе преступной группы"), — сообщили в полиции.

По версии следствия, убивая животных, сотрудники муниципального бюджетного учреждения хотели сэкономить, а выделенные на вакцинирование и содержание собак деньги присвоить. Сумма ущерба, причинённого бюджету региона, по оценкам полиции, может превышать 1,3 миллиона рублей. По данному факту возбуждено ещё и уголовное дело по части 1 статьи 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий").

РИА "Новости" добавляет, что отловом и содержанием бродячих собак в городе должно было заниматься МБУ "Дорстрой", на базе которого может содержаться одновременно не более 150 животных.

На днях в Подмосковье живодёры жестоко убили собак, а потом сожгли дом их хозяина.