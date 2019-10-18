На Урале гроб убитой из-за Audi молодой мамы засыпали цветами

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На траурную церемонию пришли сотни человек. Ужасное преступление стало очень резонансным.

В Каменске-Уральском в церкви Покрова Божией Матери сегодня простились с 27-летней Ксенией Каторгиной. Молодая мама пропала, уехав на продажу своей машины. Через несколько дней её нашли мёртвой.

Ксению Каторгину похоронили на Ивановском кладбище города Каменска-Уральского. Её могила находится рядом с бабушкиной — Анны Платоновны. На процессию пришло около 250 человек. Среди них были как родные и знакомые девушки, так и просто горожане, которые решили поддержать семью убитой в этот ужасный дня неё день. Гроб Ксении был буквально засыпан цветами.

<p>Фото: ©<a href="https://74.ru/text/criminal/66275578/" target="_blank">74.ru </a>/ Ольга Мельникова</p>

Напомним, Ксения Каторгина пропала 10 октября, когда поехала на встречу с потенциальным покупателем, чтобы показать ему автомобиль. Женщину искали несколько дней. Сначала в Челябинске у перекупщиков обнаружили её автомобиль со следами крови. Несколько дней спустя нашли тело 27-летней женщины. Лайф узнал подробности жестокого убийства молодой мамы.

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