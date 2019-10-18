Подполковник брянской полиции требовал 5 млн рублей за закрытие дела

Высокопоставленного полицейского из Брянской области задержали за взятку. Как пояснили в местном СУ СКР, речь идёт о начальнике отдела следственной части Следственного управления регионального УМВД.

— По версии следствия, в период с июля по сентябрь 2019 года начальник отдела следственной части договорился с фигурантом уголовного дела, которое находилось в его производстве, о прекращении уголовного преследования за взятку в размере 5 000 000 рублей, — сообщает пресс-служба ведомства.

20 сентября он получил первый транш в размере 141 тысячи рублей. 17 октября была вторая часть взятки, на этот раз сумма составила более одного миллиона рублей. На этот раз полицейского задержали с поличным.