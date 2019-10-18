Появилось видео дебоша на борту самолёта Nordwind, севшего в Ташкенте

Из-за серии инцидентов и незапланированной посадки полёт вместо девяти часов занял тринадцать.

Пассажиры Boeing 777 авиакомпании Nordwind Airlines по пути из Москвы на Пхукет стали свидетелями сразу трёх инцидентов на борту. Из-за ЧП самолёт совершил незапланированную посадку в аэропорту Ташкента. Видео происходящего на борту публикует паблик "Типичный Нижний Новгород".

— Первых горе-пассажиров, которые выпили и повздорили, удалось успокоить и рассадить. Второй персонаж, будучи тоже нетрезвым, просто начал кричать и буянить в хвосте самолёта, — рассказали очевидцы.

Мужчину не смог усмирить врач, его пытались связать пищевой плёнкой и удерживали сразу семь человек, но после тщетных попыток командир воздушного судна принял решение посадить самолёт в Ташкенте и передать хулигана местным правоохранителям.

Третий случай произошёл под конец полёта. Курильщик не смог потерпеть и отправился дымить в туалет. Его обнаружили, и ему пришлось беседовать с полицией Таиланда.

А несколькими днями ранее пьяный пассажир устроил дебош на авиарейсе Уфа — Москва.