Лукашенко рассказал, как они с Ельциным смеялись над Клинтоном в его присутствии

Бывший американский лидер шутку политиков понял не сразу, но затем по достоинству её оценил.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, как вместе с первым российским президентом Борисом Ельциным в шутку предлагал главе США Биллу Клинтону руководить союзным государством. Тогда Клинтон собирался покинуть свой пост и ещё не знал, чем будет заниматься, сообщает "Sputnik Беларусь".

— Я Ельцину говорю: "Слушай, Борис, давай ему предложим должность?" Он на меня смотрит всерьёз: "Какую?" Я говорю: "В союзное государство его возьмём руководителем, он же у нас всё равно с нашей подачи будет решать там проблемы", — вспоминает белорусский лидер.

После этого, по словам Лукашенко, Ельцин так громко расхохотался, что все обратили внимание на них. Клинтон тоже рассмеялся, хотя не понял шутку. Когда переводчик перевёл ему сказанное политиков, он начал смеяться ещё больше.

При этом Лукашенко отметил, что президенту США было бы трудно руководить в постсоветском пространстве. Пришлось бы "заниматься и фермами и картошкой, а не только мнениями людей".

Ранее Лайф сообщал, что Лукашенко впервые прокомментировал инцидент с задержанием россиянки Богачёвой.