В Совете Федерации предложили создать "умную" платформу для контроля экологии

Система будет состоять из датчиков, объединённых на основе беспроводных технологий.

Совет по развитию цифровой экономики при Совете Федерации выступил с предложением создать "умную" платформу для наблюдений за состоянием окружающей среды.

Председатель Совета вице-спикер СФ Андрей Турчак призвал внести поправки в ряд законов и сформулировать единые требования для дистанционного мониторинга экологической обстановки.

— Речь идёт о беспроводных технологиях и датчиках, которые в режиме реального времени осуществляют мониторинг и передают данные, — приводит его слова РИА "Новости".

Выступая на заседании Совета по развитию цифровой экономики, он отметил, что платформу нельзя создать, пока не будет сформулирован перечень требований к ней.

Изменение климата привлекает всё больше внимания по всему миру. Ранее учёный назвал города России, где вечная мерзлота уже тает из-за потепления.