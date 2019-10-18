В Совфеде предложили проект "Цифровой регион" для улучшения качества жизни

Председатель совета по цифровой экономике при Совете Федерации, вице-спикер Совета Федерации России Андрей Турчак внёс предложение о разработке федерального проекта "Цифровой регион".

Программа призвана помочь ликвидировать отставание в качестве жизни людей, проживающих в тех населённых пунктах, которые не попали в программу "умного города".

— Мы понимаем, что отчасти это связано с тем, что мероприятия по цифровизации городов и регионов "размазаны" по различным государственным программам. Но в большей степени это связано с целеполаганием на уровне регионов. Сегодня цифровизация проводится неравномерно. В итоге мы часто получаем отставание в качестве жизни людей, проживающих не в "умных городах". Нам нужен новый федеральный проект, основанный на успешном опыте реализации "Умного города". Но охватывающий не только города. Проект "Цифровой регион", — приводит ТАСС слова Турчака.

По его мнению, главным оператором проекта мог бы выступить Минстрой в партнёрстве с Минкомсвязи и "Ростелекомом".

— Задачей нашего совета будет законодательное обеспечение его успешной реализации, — заключил вице-спикер.

Как ранее сообщал глава экономического комитета Совета Федерации Андрей Кутепов, в рамках нацпроекта "Жильё и городская среда" был создан проект "Умный город". Его цель — помочь городам с населением более 100 тысяч человек повысить качество жизни горожан и оптимизировать процессы управления. По планам проекта к 2024 году на "цифру" должны перейти ЖКХ, транспорт, городская среда, системы общественной и экологической безопасности, туризма и сервиса.