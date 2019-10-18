Эксперт назвал ерундой статью об уникальности российского "оружия Судного дня"

Подобное вооружение есть у целого ряда стран, и это скорее средство сдерживания, а не уничтожения.

Главный редактор журнала "Национальная оборона", военный эксперт Игорь Коротченко не согласен с заявлением американских СМИ о том, что российские подводные корабли проекта 955 "Борей" являются "оружием Судного дня". Он напомнил, что сразу у пяти стран есть подлодки с ядерным оружием, это элемент ядерного сдерживания.

— Ерунда полная, минимум пять стран — членов ядерного клуба (Россия, Китай, США, Великобритания и Франция) обладают аналогичными подводными лодками. Если начнётся ядерная война, не дай бог, то будет глобальный масштабный обмен ядерными ударами, после которого наступит ядерная зима. Все эти средства являются средствами ведения ядерной войны, а в условиях мирного времени — ядерного сдерживания, — заявил эксперт Лайфу.

По мнению Коротченко, в США прекрасно знают, что если начнут ядерную войну против России, то будут уничтожены ответным ударом.

— Поэтому обеспечивается баланс. А вот когда наступит ядерная война, не дай бог, вот это будет Судный день, — добавил Коротченко.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о разработке РФ комплексов, способных преодолеть любую систему ПРО.