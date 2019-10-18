На Украине предложили создать реестр граждан, занимающихся сексом

Инициаторы считают, что нужно создать мобильное приложение, которое позволит докладывать властям о половых отношениях.

Киевский адвокат Андрей Хилько предложил создать государственный реестр лиц, которые решили заниматься сексом. Свою идею он изложил в "Фейсбуке".

Автор инициативы призывает создать мобильное приложение, в котором люди добровольно смогут регистрировать начало сексуальных отношений, фиксируя фамилию, имя и отчество, дату рождения, телефон. "Зарегистрировать" отношения в такой платформе можно будет с помощью ввода специального кода, который будет приходить в виде СМС-сообщения обоим партнёрам.

В приложении также предусмотрено фиксирование тех, кто "плохо себя зарекомендовал". К примеру, постоянно регистрирует новые отношения или заражает партнёров венерическими заболеваниями.

В качестве бонусов для участников такого проекта предлагается бесплатное лечение от венерических заболеваний, поддержка психологов, кнопка SOS на случай изнасилования. О реакции властей на такое предложение пока не известно.

Ранее Лайф рассказывал, как жители Украины высмеяли новый закон о "сексе по согласию".