Во Внуково не исключили возможности продажи забытого пассажирами багажа

Однако заниматься этим можно будет, только если в России появятся соответствующие законы.

Администрация столичного аэропорта Внуково может рассмотреть возможность продажи забытого пассажирами багажа. Об этом там заявили Лайфу, комментируя публикации СМИ о намерении воздушной гавани организовать такие аукционы.

— Никаких решений по вопросу организации аукционов по продаже забытых вещей в аэропорту Внуково не принималось. Аэропорт Внуково готов рассмотреть такую возможность, если данный вопрос будет урегулирован законодательно, — сообщили в пресс-службе аэропорта.

В настоящий момент забытые вещи после полугода хранения отправляются в аэропорты базирования авиакомпаний или утилизируются. Отмечается, что такая же практика применяется и в аэропорту Домодедово.

Ранее Лайф сообщал, что в Шереметьево уволили работников, пропустивших на рейс пассажира с пистолетом.