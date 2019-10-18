В СПЧ о Михаиле Федотове: Уходит с честью и почётом

Главе Совета по правам человека при Президенте РФ в прошлом месяце исполнилось 70 лет.

Член Совета по правам человека при Президенте РФ Александр Мукомолов прокомментировал решение Михаила Федотова покинуть пост главы СПЧ. В разговоре с Лайфом он пояснил, что в СПЧ благодарны Федотову за его работу.

— Безусловно, уходит с честью и почётом. Мы с этим решением, естественно, согласимся, мы свои выскажем все пожелания, благодарность. Потому что каждый член совета у нас благодарен Михаилу Александровичу, это я могу точно сказать, — заявил Мукомолов.

Он добавил, что Федотов провёл очень большую работу, ведь "коллектив сложный". Мукомолов поясняет, что, видимо, "пришло время" для главы СПЧ покинуть этот пост.

— Наверное, он займёт какую-то другую должность, потому что он доктор наук, у него чрезвычайно большой потенциал и он умеет с людьми разного мировоззренческого направления взаимодействовать, — подытожил член Совета по правам человека при Президенте РФ.

Ранее стало известно, что Михаил Федотов сообщил коллегам, что написал заявление об отставке. В прошлом месяце ему исполнилось 70 лет. Вероятно, что свой пост советник президента и глава совета планирует покинуть из-за достижения предельного возраста нахождения на госслужбе.