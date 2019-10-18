В Киеве заявили о подготовке России "к широкомасштабной военной агрессии"

Замначальника Генштаба ВС Украины Алексей Таран заявил, что Россия якобы готовится к проведению "широкомасштабной военной агрессии". Однако, как он пришёл к этому выводу, он не объяснил. Более того, Таран утверждает, что Киев готов отразить эту агрессию, в том числе и со стороны Белоруссии.

— Россия готовится к проведению широкомасштабной военной агрессии. Эти планы вполне очевидны. Вооружённые силы Украины готовятся к отражению вооружённой агрессии по всей границе, — заявил в интервью изданию "Тиждень.ua".

Ранее украинские военные хвастались, что Вооружённые силы Незалежной готовы "за считаные часы" дать отпор российским войскам в Чернобыльской зоне отчуждения.