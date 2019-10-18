Петербурженка обвинила зооприют в похищении породистого кота Сёмы

По словам владелицы животного, питомца сначала обещали вернуть после лечения, но затем якобы отправили в Германию.

Семья Татьяны Недумовой из Санкт-Петербурга лишилась любимого питомца — кота по кличке Сёма. Это случилось 11 октября. Вскоре животное нашлось, но оказалось, что радоваться рано. Неравнодушные люди подобрали кота и отправили в ветеринарную клинику, откуда его позднее переправили в приют "Преданное сердце", чтобы найти новый дом.

Когда Татьяна узнала, что её кот найден, поспешила связаться с руководством приюта. Обещала оплатить лечение, траты на содержание кота. Даже подписала бумаги приюта, что готова предоставить свой дом для осмотра на соответствие нормам содержания животного. Однако чем дольше Сёма оставался в приюте, тем больше росла тревога женщины, что питомца она может не увидеть.

Вскоре Татьяна получила внезапный отказ от директора учреждения Натальи Авласевич в возвращении ей кота, а ещё чуть позже в группе приюта в соцсети Татьяна случайно увидела фото своего кота среди группы животных, которые, как говорилось, обрели свой новый дом в Германии.

— Спустя два дня, так как обратной связи не последовало, мы с семьёй сами позвонили директору. И какого же было наше удивление, когда нам в очень грубой форме Наталья Авласевич заявила, чтобы мы отстали от неё и что мы неблагоприятные родители для их питомца, а также, что мы добавлены в чёрный список приюта, после чего скинула трубку. Мы были в шоке. В тот же день мы наткнулись на пост в группе приюта, который на данный момент удалён. В посте было сказано, что эти коты нашли свой дом за границей, — написала в соцсети Татьяна Недумова.

Уже позже выяснилось, что фотография с котом случайно попала в эту тему. Однако, где именно находится Сёма, до сих пор не известно. Даже подключение к делу участкового не дало результатов. По словам хозяйки, в приюте стали утверждать, что у них никогда подобного кота даже не было.

Татьяна утверждает, что после огласки своей истории ей стали известны аналогичные случаи пропажи домашних животных в данном приюте. А потому она намерена добиваться возвращения любимца через суд или с привлечением правоохранительных органов.

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