В "Газпроме" назвали условие продления транзитного газового контакта с Киевом

Пока нет понимания того, по какой схеме будет продлена поставка топлива через территорию соседней страны.

Продление контракта на транзит газа с Украиной станет единственным вариантом в том случае, если Незалежная не создаст независимого газотранспортного оператора. С таким заявлением выступил глава компании "Газпром" Алексей Миллер во время беседы с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.

— Если на Украине к 1 января 2020 года не будет создан независимый газотранспортный оператор и независимый регулятор, единственным путём будет продление действующего контракта в новых, актуализированных к сегодняшнему времени рыночных условиях, — приводит его слова РИА "Новости".

При этом он подчеркнул, что важную роль играет и то, по какому законодательству Незалежная будет продлевать новый транзит, так как Киев планирует перейти на европейское законодательство с 1 января 2020 года. Он также отметил, что пока украинская сторона однозначных ответов на поставленные вопросы не дала.

Ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что Киев не хочет продлевать договор по транзиту газа с Россией на год.

Напомним, Россия предложила Украине продлить контракт на транзит газа. Однако, если Киев примет европейские законодательные нормы, оператор украинской газотранспортной системы будет обязан выставлять на аукцион свои транзитные мощности. И "Газпром" сможет выкупать их для осуществления краткосрочных и среднесрочных поставок без контракта. Накануне в Москве заявили о готовности изменить условия контракта транзита газа, если Киев его продлит.