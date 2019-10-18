Путин подписал указ о создании Военно-строительной компании

Согласно документу, она создаётся для обеспечения государственных интересов России.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании публично-правовой компании "Военно-строительная компания".

— Создать публично-правовую компанию "Военно-строительная компания" с местонахождением в городе Москве, — говорится в тексте указа, который был опубликован сегодня на официальном портале правовой информации.

Согласно указу, компания создаётся для обеспечения защиты государственных интересов путём организации и осуществления строительства, реконструкции и капремонта объектов военной и социальной инфраструктуры.

Функции и полномочия учредителя компании от имени РФ будет осуществлять Министерство обороны России.

Ранее вице-премьер Юрий Борисов заявил, что в правительстве не удовлетворены темпами строительства космодрома Восточный. Он выразил уверенность, что нынешний подрядчик стройки — ПСО "Казань" — не сможет самостоятельно закончить стройку и космодром может завершить объединённая строительная компания Минобороны.