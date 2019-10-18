Очевидцы: Сбивший "пьяного" мальчика полицейский после аварии пнул его ногой

Очевидцы рассказали, что полицейский кричал на умирающего ребёнка и обвинял в повреждении машины.

Полицейский, сбивший шестилетнего Ваню в Кировской области, после аварии выругался и пнул его тело ногой. Об этом сообщает "Рен-ТВ" со ссылкой на очевидцев.

По словам свидетелей трагедии, мальчик видел машину и пытался затормозить, однако не успел. Они также утверждают, что после инцидента мужчина возмущался из-за того, что мальчик помял ему капот.

— Водитель подошёл и его подопнул ногой. Вот так, ногой. Он подошёл и сказал: на какой ... ты мне капот помял?! — рассказал очевидец происшествия.

Ранее бабушка погибшего мальчика рассказала Лайфу о трудностях, с которыми столкнулись его родные при попытке доказать его невиновность.

Напомним, трагический инцидент произошёл 13 июля 2019 года в селе Буйское Уржумского района — тогда мальчика на велосипеде сбил полицейский. При этом судебно-медицинская экспертиза обнаружила алкоголь в организме погибшего ребёнка. Дело приобрело общественный резонанс, и его взял под личный контроль глава СКР Александр Бастрыкин.

Сам эксперт, который подписывался под заключением, уверен, что никакой ошибки нет. Он добавил, что повторную экспертизу никогда не делал и сейчас не собирается.