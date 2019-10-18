Житель Приморья убил собутыльника и попытался сжечь его тело

В ближайшее время следователями будет решён вопрос о заключении подозреваемого под стражу.

Правоохранительные органы Приморского края задержали 43-летнего жителя села Олений, который подозревается в убийстве собутыльника. Во время допроса он признался, что во время бытовой ссоры ударил ножом потерпевшего. Чтобы скрыть следы преступления, мужчина попытался сжечь тело погибшего, обложив его старыми автомобильными покрышками.

Тело мужчины с ожогами и признаками насильственной смерти нашли 16 октября на улице Тополиной.

Следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство". Решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу. Расследование продолжается: допрашиваются свидетели и назначена судебная экспертиза.

Ранее Лайф сообщал, что в Чите арестовали мужчину, убившего жену на глазах у детей.