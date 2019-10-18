В Greenpeace назвали полумерой запрет на пластиковые пакеты в России

Экологи предложили специалистам Роспотребназора создать целый список пластиковых товаров, подлежащих запрету.

Инициативу Роспотребнадзора запретить производство и использование пластиковых пакетов поддержали российские экологи. Впрочем, некоторые из них предлагают идти дальше. Так, эксперт "Гринпис Россия" Алексей Киселёв назвал запрет лишь полумерой.

— Мы приветствуем такое решение Роспотребнадзора. Но считаем его полумерой. Запрет необходимо вводить сразу на все виды плохоизвлекаемых и трудноперерабатываемых товаров, тары и упаковки немедицинского назначения, — заявил он в интервью Лайфу.

Киселёв предложил за основу взять список из директивы ЕС "Об ограничении одноразового пластика" или же подготовить собственный список, но включить в него не только те товары из пластика, что подлежат сортировке и переработке, но и различные мелкие предметы, например ушные палочки или пластиковые игрушки.

— Вот и нужно их убирать с рынка. Ибо безопасных альтернатив всем одноразовым товарам немедицинского назначения пруд пруди. Для медицины сложнее, но решаемо тоже. Да, практическое воплощение такого запрета возможно. В мире сотни примеров, как это делается. Кроме того, с 2020 года такой запрет заработает в ЕС. Если смогли в Кении, то в России точно сможем, — подытожил Алексей Киселёв.

Как сегодня сообщал Лайф, Роспотребнадзор готовит законопроект, подразумевающий сокращение производства пластиковых пакетов вплоть до полного их запрета. В то же время российский экологический оператор не согласился с эффективностью запретительных мер и предложил альтернативу — развивать в стране инфраструктуру по переработке пластика.

Несколько месяцев назад Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации начало готовить проект постановления о запрете продажи одноразовой пластиковой посуды в стране.