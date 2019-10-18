В Greenpeace назвали полумерой запрет на пластиковые пакеты в России

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Экологи предложили специалистам Роспотребназора создать целый список пластиковых товаров, подлежащих запрету.

Инициативу Роспотребнадзора запретить производство и использование пластиковых пакетов поддержали российские экологи. Впрочем, некоторые из них предлагают идти дальше. Так, эксперт "Гринпис Россия" Алексей Киселёв назвал запрет лишь полумерой.

Мы приветствуем такое решение Роспотребнадзора. Но считаем его полумерой. Запрет необходимо вводить сразу на все виды плохоизвлекаемых и трудноперерабатываемых товаров, тары и упаковки немедицинского назначения, — заявил он в интервью Лайфу.

Киселёв предложил за основу взять список из директивы ЕС "Об ограничении одноразового пластика" или же подготовить собственный список, но включить в него не только те товары из пластика, что подлежат сортировке и переработке, но и различные мелкие предметы, например ушные палочки или пластиковые игрушки.

Вот и нужно их убирать с рынка. Ибо безопасных альтернатив всем одноразовым товарам немедицинского назначения пруд пруди. Для медицины сложнее, но решаемо тоже. Да, практическое воплощение такого запрета возможно. В мире сотни примеров, как это делается. Кроме того, с 2020 года такой запрет заработает в ЕС. Если смогли в Кении, то в России точно сможем, — подытожил Алексей Киселёв.

Как сегодня сообщал Лайф, Роспотребнадзор готовит законопроект, подразумевающий сокращение производства пластиковых пакетов вплоть до полного их запрета. В то же время российский экологический оператор не согласился с эффективностью запретительных мер и предложил альтернативу — развивать в стране инфраструктуру по переработке пластика.

Несколько месяцев назад Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации начало готовить проект постановления о запрете продажи одноразовой пластиковой посуды в стране.

Автор:
МА
Михаил Аксёнов
Соавторы:
Ольга  Годуненко
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