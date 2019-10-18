Матрацы в крови и дыры в потолке. На Урале нашли больницу из фильмов ужасов

Активисты говорят, что деньги на ремонт здания выделяются, но эффекта они не видят.

Пациенты больницы № 2 города Златоуста, что в Челябинской области, возмутились состоянием больничных палат, давно не видевших ремонта. В соцсетях они показали фото и видео из медучреждения: в стенах и потолках гигантские дыры, а матрацы покрыты кровавыми пятнами. Увиденное больные сравнили с кадрами из фильмов ужасов.

— В 2018 году было выделено около 200 тысяч рублей на внутреннюю безопасность. Но непонятно, почему такие дыры в больнице. Шлакоблок просто вываливается, там под подоконником была огромная дырища, он лежит весь наружу, неогороженный даже. Больница просто в ужасном состоянии, внутри отделения неврологии просто ужас, с такими матрацами. Я считаю, что даже на 60–70 тысяч данные дыры можно было бы заделать, — рассказал Лайфу активист "Гражданского патруля" Андрей Королёв.

По словам Андрея, он с единомышленниками уже обратился в Минздрав и Роспотребнадзор Челябинской области с просьбой провести проверку соответствия условий в городской больнице нормам СанПиН. Но в ведомствах пока с ответом тянут. Также активисты написали заявление в прокуратуру, чтобы там проверили расходование средств, выделяемых на ремонт.

Королёв отметил, что больница находится в таком состоянии с 2017 года. Сейчас идёт ремонт фасада, но только с одной стороны.

— У нас вроде собираются строить новый комплекс, но пока его построят, там всё рассыпется. Нужно в экстренном порядке выделить деньги на эту больницу. Я получаю очень много жалоб на неё, — добавил активист.

Ранее Лайф сообщал о больнице в Пермском крае, в которой также грязные матрацы и подушки, разваливающиеся тумбочки и протекающие краны.