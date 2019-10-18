В Крыму мать накормила годовалую дочь кашей из кислоты

К счастью, повреждения оказались несерьёзными, и женщину с ребёнком выписали через пару дней.

В севастопольскую городскую больницу № 5 попала девочка с химическим ожогом глотки и пищевода. В происшествии оказалась виновата её мать, которая по невнимательности приготовила кашу для ребёнка на кислоте, сообщает "Комсомольская правда".

Мать стала кормить ребёнка кислотной кашей, отчего годовалой девочке стало плохо. Женщина, поняв свою ошибку, сразу же обратилась к медикам.

По факту случившегося была организована проверка. В региональном Департаменте здравоохранения рассказали, что ребёнок попал в больницу в удовлетворительном состоянии, его выписали через два дня.

Для девочки из Подмосковья того же возраста употребление удалителя жира закончилось печальней. Её доставили в реанимацию. Врачи диагностировали у малышки ожоги слизистой рта и ротоглотки и наблюдают за её состоянием.