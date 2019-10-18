Психолог рассказала, как семье реагировать на первую любовь ребёнка-подростка

Для школьника это сильное потрясение, которое может отодвинуть на задний план учёбу и другие занятия.

Даже если родителям не нравится избранник ребёнка-подростка, запрещать встречаться с ним нельзя. Напротив, следует продемонстрировать своё доверие. Так считает психолог семейного центра "Измайлово" Ирина Гурова.

— Они всё равно найдут возможность увидеться. Просто контролируйте ситуацию. Следует чётко оговорить время свидания и увеличить объём карманных денег, чтобы дети могли сходить в кино или кафе, — цитирует специалиста агентство городских новостей "Москва".

При этом специалист отметила, что насильно заставлять ребёнка делиться своими переживаниями не стоит, так как у него есть право на свои тайны. Если между родителями и их чадом присутствуют доверительные отношения, желательно при случае уточнить имя избранника или избранницы, возраст и контактные данные.

Психолог подчеркнула, что первая любовь может стать сильным потрясением и "отодвинуть" на задний план учёбу и другие занятия подростка, однако родители могут помочь ему сохранить баланс. Для этого Гурова порекомендовала поощрять детей за их достижения в школе или спорте.

Она напомнила, что пока дети только начинают учиться расставлять приоритеты и взрослым нужно их поддержать.

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