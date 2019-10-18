На борту "Аэрофлота" рейсом Пхукет — Москва умер годовалый ребёнок

Самолёт "Аэрофлота", летевший рейсом Пхукет — Москва, принял решение об экстренной посадке в Казани из-за резкого ухудшения самочувствия годовалого ребёнка. По последним данным, малыш скончался. Об этом Лайфу сообщил источник в экстренных службах.

Изначально поступило сообщение, что у малыша остановилось дыхание, в связи с чем и было принято решение о посадке в международном аэропорту Казань.

Трагедия произошла на борту Airbus A330.

По предварительным данным, родители и малыш — граждане Израиля.