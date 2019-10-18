Впервые в истории две женщины вышли вместе в космос

Их задача — заменить вышедший из строя блок системы электропитания международной станции.

Сегодня произошло историческое событие: впервые в открытый космос вышли вместе две женщины. Прежде представительницы прекрасного пола либо были там поодиночке, либо со спутниками-мужчинами.

Войти в историю выпал шанс американским астронавтам Кристине Кук и Джессике Меир. Они покинули Международную космическую станцию ради замены блока системы электропитания. Лайф ведёт трансляцию этого события.

Spacewalkers @Astro_Christina and @Astro_Jessica are outside in the vacuum of space getting their tools ready to replace a failed power controller that collects and distributes solar power to station systems. #AskNASA | https://t.co/yuOTrZ4Jut pic.twitter.com/Oan4TYIoLB — Intl. Space Station (@Space_Station) October 18, 2019

Вышли из шлюза Кук и Меир в 14:37 мск. Ожидается, что за бортом они будут находиться примерно шесть часов.

Напомним, что первой женщиной в отрытом космосе стала советский космонавт Светлана Савицкая в 1984 году. А первым человеком в истории, вышедшим в открытый космос, — гражданин СССР Алексей Леонов в 1965 году. Он ушёл из жизни неделю назад.