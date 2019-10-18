Пожилую пациентку на полдня забыли в томографе

Близких пенсионерки медики уверяли, что она сбежала из больницы, испугавшись процедур.

70-летную женщину из болгарского города Павликени медицинские работники забыли в томографе на шесть часов. Асенка Христова была госпитализирована из-за болезни лёгких. В 13:30 её отправили на сканирование, а потом до вечера её не могли найти родственники и сотрудники больницы, сообщает телеканал Nova TV.

Поверив врачам, что женщина испугалась медицинских процедур и сбежала, её родственники организовали поиск в городе вместе с полицейскими. А нашли женщину в стенах медицинского учреждения. Она была привязана и забыта во время прохождения томографии. Кабинет был закрыт на ключ.

Дежурная лаборантка, забывшая женщину в томографе, внезапно ушла в отпуск. Асенку Христову отправили лечиться в столицу — Софию. А её родственники решительно настроены судиться с медиками.

Ранее в этом году в Воронеже произошёл ужасный случай с медицинским оборудованием. Подъёмный механизм аппарата лучевой терапии насмерть раздавил пациентку.