Внук Назарбаева получил срок в Лондоне за укус полицейского

Внук бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Айсултан получил срок в Лондоне. Его признали виновным в нападении на полицейского. Об этом сообщает "Русская служба Би-би-си".

30-летний Айсултан приговорён к году и шести месяцам тюрьмы условно. Кроме того, ему назначили 140 часов общественных работ. Также внук бывшего президента Казахстана должен посетить 20 сеансов терапии от наркотической зависимости, выплатить штраф и компенсировать ущерб.

Ранее СМИ сообщали, что в начале лета Айсултан проник на балкон квартиры незнакомой девушки, устроил там погром, после чего через крышу проник в ещё одну квартиру. Хозяйка жилища вызвала полицию, однако внук бывшего президента Казахстана отказался подчиниться требованиям стражей порядка, и те применили электрошокер. Возникла потасовка, в ходе которой Назарбаев укусил полицейского. Экспертиза показала, что Айсултан был под наркотиками.