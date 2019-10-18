Пранкеры разыграли губернатора Аляски: "Подкиньте Порошенко слиток золота!"

Беседа состоялась давно — любители розыгрышей представились Владимиром Гройсманом и Валерием Чалым, на то время премьером Украины и её послом в США.

Пранкеры Вован и Лексус опубликовали в "Ютубе" запись очередного розыгрыша. На этот раз их жертвой стал губернатор Аляски Майк Данливи.

Судя по всему, беседа состоялась давно. Любители розыгрышей представились Владимиром Гройсманом и Валерием Чалым. Первый на то время был премьером Украины, второй — послом республики в США. Собеседники также обсуждали тогда ещё предстоящие выборы на Украине.

Обменявшись любезностями, "Гройсман" обсудил с Данливи возможный визит президента Украины Петра Порошенко на Аляску и заявил, что "было бы замечательно, если бы он приехал на территорию Клондайка на собачьих упряжках и поискал бы золото". Губернатор Аляски принял предложение и в ответ на просьбу пообещал подкинуть золотой слиток через своих подчинённых, чтобы порадовать главу украинского государства.

После этого "Чалый" заявил о якобы существующей угрозе со стороны России, будто Москва хочет вернуть Аляску. Данливи ответил, что знает об этом и вместе с президентом США Дональдом Трампом следит за ситуацией.

Также пранкеры попытались убедить губернатора в том, что российские спецслужбы серьёзно взялись за его штат и вовсю подкупают местных жителей. По их словам, в Вашингтоне якобы начала разворачиваться кампания по возвращению земель Аляски.

В заключении разговора Данливи дали послушать "гимн" движения — песню группы Любэ "Не валяй дурака, Америка".

Это был далеко не первый розыгрыш российских пранкеров. Одним из последних их собеседников был американский сенатор Линдси Грэм.