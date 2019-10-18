Эрдоган пригрозил припомнить Трампу его обидное письмо

Турецкий лидер отметил, что взаимное уважение лидеров двух государств не позволяет ставить этот вопрос на повестку дня.

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что не забудет не имеющее ничего общего с вежливостью письмо, полученное от Дональда Трампа. При этом он отметил, что сейчас республика не придаёт этому значения, но, когда придёт время, будет сделано то, что нужно.

— Конечно, мы не забыли письмо Трампа, которое не имеет ничего общего с вежливостью. Но наше взаимное уважение не позволяет держать этот вопрос на повестке дня. Мы не придаём этому приоритета. Однако, когда придёт время, будет сделано то, что нужно, — отметил Эрдоган.

Ранее Лайф рассказывал, что президент США направил своему турецкому коллеге письмо с призывом заключить мирный договор с курдами, при этом в очередной раз грозил уничтожить экономику Турции. Также он просил Эрдогана не валять дурака и не подводить весь мир военной операцией в САР.

Напомним, Турция начала военную операцию "Источник мира" на севере Сирии 9 октября. В ответ на это президент США Дональд Трамп подписал указ о введении санкций. А 17 октября США и Турция договорились приостановить операцию в Сирии на 120 часов. Анкара также пообещала не вести боевых действий в сирийском Кобани. Вашингтон в свою очередь заявил, что не будет вводить новые санкции против Анкары и отменит ранее введённые, как только прекратится огонь. Сегодня СМИ сообщили, что Турция, вопреки соглашению с США, продолжила военную операцию в Сирии.