Украинский Су-27 сдул людей на авиашоу в Бельгии — видео

Во время авиашоу Sanicole Airshow в Бельгии украинский истребитель Су-27 сдул людей потоком воздуха из двигателей во время рулёжки по взлётно-посадочной полосе. Многочисленные зрители шоу сняли момент происшествия на видео. Отмечается, что инцидент произошёл ещё в сентябре, однако кадры стали активно распространяться только сейчас.
В результате происшествия никто не пострадал. Воздухом были сбиты с ног лишь члены команды организаторов авиашоу. Зрительские трибуны находились в противоположной стороне.
Ранее Лайф сообщал о катастрофе учебно-тренировочного самолёта Королевских ВВС Канады CT-144 Tutor во время подготовки к авиашоу в американской Атланте.
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