Украинский Су-27 сдул людей на авиашоу в Бельгии — видео

Мощный поток воздуха из двигателей истребителя сбил с ног организаторов шоу и повалил ограждения.

Во время авиашоу Sanicole Airshow в Бельгии украинский истребитель Су-27 сдул людей потоком воздуха из двигателей во время рулёжки по взлётно-посадочной полосе. Многочисленные зрители шоу сняли момент происшествия на видео. Отмечается, что инцидент произошёл ещё в сентябре, однако кадры стали активно распространяться только сейчас.

В результате происшествия никто не пострадал. Воздухом были сбиты с ног лишь члены команды организаторов авиашоу. Зрительские трибуны находились в противоположной стороне.

Ранее Лайф сообщал о катастрофе учебно-тренировочного самолёта Королевских ВВС Канады CT-144 Tutor во время подготовки к авиашоу в американской Атланте.