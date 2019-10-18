Российские военные нашли новые доказательства принадлежности РФ шельфа в Арктике

В начале следующего года комиссия ООН рассмотрит доводы разных сторон по этому вопросу.

Минобороны России провело серию дополнительных батиметрических и гравиметрических исследований, а также акустическое профилирование в Северном Ледовитом океане. Получены дополнительные доказательства, что шельф Арктики географически относится к России. Об этом заявил вице-премьер Юрий Борисов.

— Полагаю, этих исследований будет достаточно для исчерпывающего обоснования нашей заявки на заседании комиссии, которое состоится в феврале 2020 года, — цитирует слова Борисова на заседании Морской коллегии при правительстве в Петербурге "Интерфакс".

Россия претендует на расширение границ континентального шельфа в Арктике на протяжении уже 18 лет. В 2015 году она подала заявку в ООН на расширение границ на 1,2 миллиона квадратных километров, чтобы присоединить хребет Ломоносова, котловину Подводников, поднятие Менделеева и ряд других важных участков морского дна. В этой зоне, по предварительным данным, находятся обширные залежи углеводорода.

Вместе с военными шельф исследовали специалисты Минприроды.

В стратегии Пентагона в Арктике обозначены опасения, что Россия решит произвольно установить границы шельфа в Арктике.