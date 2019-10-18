Никас Сафронов отписал почти всё имущество сыну, которого раньше ненавидел

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Никас Сафронов. Фото © Instagram/safronov_nikas

По словам художника, прежде молодой человек вёл себя очень подло: просматривал телефон отца и часто его предавал.

Российский художник Никас Сафронов, у которого семеро детей от разных женщин, решил оставить почти всё состояние сыну Луке.

Я был женат только один раз — на Франческе. С остальными же женщинами я встречался коротко, без обязательств, но подлым по отношению к ним не был, финансово участвовал в воспитании детей, если они появлялись, — передаёт издание "Дни.ру" его слова.

Художник рассказал, что узнал о существовании Луки, когда мальчику уже было четыре года. Несколько лет он просто помогал финансово, не видя сына.

Когда он собрался ехать на музыкальный конкурс, дал очень большую сумму. Но он привёз второе место, после чего я сказал ему: "Лука, ради вторых мест не стоит туда ездить", — отметил художник.

Сафронов добавил, что Лука был полным по телосложению, и он настоял на том, чтобы сын привёл себя в форму. Парень за восемь месяцев похудел со 159 до 73 килограммов. Сейчас Лука самый близкий человек отца: он живёт рядом, помогает, поддерживает и ведёт его страницу в Instagram.

По завещанию после моей смерти именно Лука получит больше всех. Он, может быть, внешне самый невыгодный из моих детей, но он мой любимчик, — подчеркнул Сафронов.

Художник признался, что вначале у него были сложные отношения с сыном. Лука его выдавал, предавал и просматривал телефон. За это, по словам Сафронова, он его "тихо ненавидел". А затем он понял — сын просто ревновал его. Но Лука перестроил себя, и теперь он самый настоящий сын, готовый помочь как отцу, так и всем людям вокруг, добавил Сафронов.

Ранее Лайф сообщал, что суд назначил наследников имущества и долгов Юлии Началовой.

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