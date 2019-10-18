Никас Сафронов отписал почти всё имущество сыну, которого раньше ненавидел

По словам художника, прежде молодой человек вёл себя очень подло: просматривал телефон отца и часто его предавал.

Российский художник Никас Сафронов, у которого семеро детей от разных женщин, решил оставить почти всё состояние сыну Луке.

— Я был женат только один раз — на Франческе. С остальными же женщинами я встречался коротко, без обязательств, но подлым по отношению к ним не был, финансово участвовал в воспитании детей, если они появлялись, — передаёт издание "Дни.ру" его слова.

Художник рассказал, что узнал о существовании Луки, когда мальчику уже было четыре года. Несколько лет он просто помогал финансово, не видя сына.

— Когда он собрался ехать на музыкальный конкурс, дал очень большую сумму. Но он привёз второе место, после чего я сказал ему: "Лука, ради вторых мест не стоит туда ездить", — отметил художник.

Сафронов добавил, что Лука был полным по телосложению, и он настоял на том, чтобы сын привёл себя в форму. Парень за восемь месяцев похудел со 159 до 73 килограммов. Сейчас Лука самый близкий человек отца: он живёт рядом, помогает, поддерживает и ведёт его страницу в Instagram.

— По завещанию после моей смерти именно Лука получит больше всех. Он, может быть, внешне самый невыгодный из моих детей, но он мой любимчик, — подчеркнул Сафронов.

Художник признался, что вначале у него были сложные отношения с сыном. Лука его выдавал, предавал и просматривал телефон. За это, по словам Сафронова, он его "тихо ненавидел". А затем он понял — сын просто ревновал его. Но Лука перестроил себя, и теперь он самый настоящий сын, готовый помочь как отцу, так и всем людям вокруг, добавил Сафронов.

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