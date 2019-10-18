СМИ: Приднестровье отправит боеприпасы на утилизацию в Россию через Украину

По мнению главы МИД Молдавии, уничтожение боеприпасов должно произойти как можно скорее, но строго под международным контролем.

Власти Приднестровья намерены избавиться от 20 тысяч тонн устаревших боеприпасов. И, скорее всего, этот опасный груз будет направлен транзитом через Украину в Россию на утилизацию. Об этом сообщает румынский TVR со ссылкой на главу МИД Молдавии Николая Попеску.

— Около 20 тысяч тонн боеприпасов будут уничтожены или высланы из Приднестровского региона в ближайшее время. Транзит боеприпасов и обмундирования в Россию будет проходить через Украину, — сообщил телеканал.

Молдавский чиновник подчеркнул, что вопрос утилизации в России боеприпасов и их транзита через Украину ему удалось обсудить со всеми лидерами стран Евросоюза, включая Румынию.

— Мы в целом знаем, сколько там оружия. Правда в том, что только у Российской Федерации есть подробный перечень этих боеприпасов. С нашей точки зрения, очень важно, чтобы любое уничтожение и эвакуация осуществлялись под международным контролем, — сказал Попеску.

Глава внешнеполитического ведомства Молдавии отметил, что процесс утилизации боеприпасов был приостановлен со стороны России в 2003 году, но надеется, что процесс будет продолжен.

— Мы хотели бы иметь нормальные, спокойные, стабильные, вежливые отношения с Российской Федерацией. Мы хотим, чтобы уничтожение этих боеприпасов произошло как можно скорее, — подчеркнул глава МИД Молдавии.

Как ранее сообщал Лайф, российские военнослужащие победили на армейских играх "Воин содружества — 2019" в Приднестровской Молдавской Республике (ПМР).