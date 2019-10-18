СМИ: Приднестровье отправит боеприпасы на утилизацию в Россию через Украину

Власти Приднестровья намерены избавиться от 20 тысяч тонн устаревших боеприпасов. И, скорее всего, этот опасный груз будет направлен транзитом через Украину в Россию на утилизацию. Об этом сообщает румынский TVR со ссылкой на главу МИД Молдавии Николая Попеску.
— Около 20 тысяч тонн боеприпасов будут уничтожены или высланы из Приднестровского региона в ближайшее время. Транзит боеприпасов и обмундирования в Россию будет проходить через Украину, — сообщил телеканал.
Молдавский чиновник подчеркнул, что вопрос утилизации в России боеприпасов и их транзита через Украину ему удалось обсудить со всеми лидерами стран Евросоюза, включая Румынию.
— Мы в целом знаем, сколько там оружия. Правда в том, что только у Российской Федерации есть подробный перечень этих боеприпасов. С нашей точки зрения, очень важно, чтобы любое уничтожение и эвакуация осуществлялись под международным контролем, — сказал Попеску.
Глава внешнеполитического ведомства Молдавии отметил, что процесс утилизации боеприпасов был приостановлен со стороны России в 2003 году, но надеется, что процесс будет продолжен.
— Мы хотели бы иметь нормальные, спокойные, стабильные, вежливые отношения с Российской Федерацией. Мы хотим, чтобы уничтожение этих боеприпасов произошло как можно скорее, — подчеркнул глава МИД Молдавии.
Как ранее сообщал Лайф, российские военнослужащие победили на армейских играх "Воин содружества — 2019" в Приднестровской Молдавской Республике (ПМР).
Life Shot наш оперативный канал в Telegram