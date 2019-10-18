ВЦИОМ: Более 73% россиян доверяют президенту Владимиру Путину

Член Экспертного совета ЭИСИ отмечает, что рейтинг российского лидера имеет позитивную динамику.

Уровень доверия президенту РФ Владимиру Путину вырос за последние две недели и теперь составляет 73,3%. Об этом сообщается на сайте Всероссийского центра изучения общественного мнения.

— Фиксируется годовой тренд на улучшение показателей, характеризующих отношение россиян к В.Путину. Положительная динамика в течение всего года носила волнообразный характер, в последние две недели она усилилась, — заявил руководитель практики политического анализа и консультирования ВЦИОМ Михаил Мамонов.

Также увеличился и уровень одобрения деятельности президента россиянами. Если в январе он составлял 62%, то к середине октября возрос до 66,5%.

В разговоре с Лайфом член Экспертного совета ЭИСИ Олег Матвейчев оценил данные опроса, пояснив, что рейтинг российского лидера имеет позитивную динамику.

— Есть устойчивая группа людей, по сути дела за 70%, которая поддерживает президента. Вот если за последний год говорить, то мы видим, что рейтинг президента имеет повышательную тенденцию. Были какие-то волнообразные отскоки, но и рейтинг президента, и рейтинг правительства, и рейтинг Медведева растёт, — пояснил Матвейчев.

Ранее президент Молдавии Игорь Додон рассказал о высоком рейтинге Владимира Путина и в его республике. Политик пошутил, что, если бы граждане Молдавии выбирали себе президента среди иностранцев, Путин бы точно победил.