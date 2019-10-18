В Samsung признали, что Galaxy S10 можно разблокировать любым отпечатком пальца

Пользователей поблагодарили за терпение и пообещали вскоре выпустить обновлённую прошивку.

В корпорации Samsung признали, что смартфон Galaxy S10 можно разблокировать любым отпечатком пальца. Компания пообещала выпустить программное обеспечение, которое исправит эту ошибку. На её официальном сайте сообщается, что обновление выйдет в течение недели.

Ранее о такой способности смартфона стало известно благодаря британке, муж которой сумел разблокировать её телефон при помощи отпечатка своего пальца. Женщина приклеила новую защитную плёнку для телефона, отсканировала отпечаток своего большого пальца правой руки, чтобы разблокировать телефон. Потом стало понятно, что разблокировка происходит даже тогда, когда подносишь палец левой руки. Позже она дала телефон мужу, который без затруднения разблокировал его.

Напомним, в марте этого года после релиза смартфона Galaxy S10 компания назвала технологию аутентификации по отпечатку пальца революционной.

Ранее Лайф сообщал, что эксперты назвали лучший смартфон года, и это не iPhone.