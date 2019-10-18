Лолита после развода выпустила новую песню и попросила поклонников не плакать

По её словам, песня "Папа" не грустная, а, наоборот, очень светлая про то, что мы отпускаем от себя.

После окончания бракоразводного процесса певица Лолита Милявская рассказала о выходе долгожданной песни под названием "Папа". Своими мыслями о композиции она поделилась с фанатами на своей странице в "Инстаграме", попросив подписчиков не плакать.

— Что может быть лучше, чем выход песни "Папа", и мною долгожданной, и вами, надеюсь, долгожданной, на iTunes. Я думаю, что этот день будет прекрасен. Только я умоляю вас: не надо плакать. А то бесконечно мне пишете: "Плачу, плачу, плачу". Это песня очень светлая. Про то, что мы отпускаем, отпускаем из себя. Поэтому всем хорошего прослушивания, — заявила певица.

Ранее Лайф сообщал, что певица Лолита официально развелась с мужем Дмитрием Ивановым после девяти лет брака. По слухам, экс-супруг уже завёл себе молодую любовницу, врача-косметолога из Белоруссии, и переехал жить к ней.