Спикер Рады подаёт тайные знаки депутатам, если нужно проголосовать "за"

Журналисты разгадали, какой шифр использует Дмитрий Разумков, если законопроект требует поддержки фракции большинства.

Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков использует определённую речевую конструкцию, вынося вопрос на голосование, чтобы депутаты от "Слуги народа" проголосовали "за". К таким выводам пришли журналисты издания LB.ua , изучив стенограмму последних заседаний.

Они проследили, что перед голосованиями в парламенте Разумков всегда произносит одну из двух фраз: "Прошу определиться и голосовать" или "Прошу поддержать и голосовать". По мнению журналистов, в первом случае это знак о необходимости отдать свой голос против, во втором — за.

На сайте издания выложены скриншоты стенограмм заседаний Верховной рады, которые подтверждают журналистскую гипотезу. В случае если Разумков произносил "прошу поддержать", результаты голосования "Слуги народа" оказывались почти стопроцентными. И наоборот. Осечек, как утверждает редакция, эта схема пока не давала.

Напомним, в Верховной раде девятого созыва создана коалиция в составе одной-единственной партии, напрямую подконтрольной новому президенту Владимиру Зеленскому, — "Слуга народа". Коалиция насчитывает 254 депутата (из 450 мест). А Разумков до избрания на пост спикера парламента занимал пост главы правящей фракции.

А ранее депутат Верховной рады "засветил" непристойную переписку на заседании. Анатолий Остапенко вёл диалог интимного характера с человеком, записанным в его телефоне как Лёша Сильченко. И это уже не первый случай, когда депутаты во время заседаний заняты отнюдь не решением политических вопросов. В сентябре появились кадры, как парламентарий Рады переписывается со своими любовницами.