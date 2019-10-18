Спикер Рады подаёт тайные знаки депутатам, если нужно проголосовать "за"

Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков использует определённую речевую конструкцию, вынося вопрос на голосование, чтобы депутаты от "Слуги народа" проголосовали "за". К таким выводам пришли журналисты издания , изучив стенограмму последних заседаний.
Они проследили, что перед голосованиями в парламенте Разумков всегда произносит одну из двух фраз: "Прошу определиться и голосовать" или "Прошу поддержать и голосовать". По мнению журналистов, в первом случае это знак о необходимости отдать свой голос против, во втором — за.
На сайте издания выложены скриншоты стенограмм заседаний Верховной рады, которые подтверждают журналистскую гипотезу. В случае если Разумков произносил "прошу поддержать", результаты голосования "Слуги народа" оказывались почти стопроцентными. И наоборот. Осечек, как утверждает редакция, эта схема пока не давала.
Напомним, в Верховной раде девятого созыва создана коалиция в составе одной-единственной партии, напрямую подконтрольной новому президенту Владимиру Зеленскому, — "Слуга народа". Коалиция насчитывает 254 депутата (из 450 мест). А Разумков до избрания на пост спикера парламента занимал пост главы правящей фракции.
А ранее депутат Верховной рады "засветил" непристойную переписку на заседании. Анатолий Остапенко вёл диалог интимного характера с человеком, записанным в его телефоне как Лёша Сильченко. И это уже не первый случай, когда депутаты во время заседаний заняты отнюдь не решением политических вопросов. В сентябре появились кадры, как парламентарий Рады переписывается со своими любовницами.
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