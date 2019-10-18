Вмешательство иностранных граждан осложняет урегулирование ситуации в регионе, уверен дипломат.

Посол Китая в России Чжан Ханьхуэй заявил, что на акциях протестов в Гонконге были замечены "украинские элементы". По его словам, граждане Незалежной приезжают в мегаполис, чтобы делиться протестным опытом. Заявление дипломата приводит "Комсомольская правда".

— Вроде бы они (украинцы. — Прим Лайфа) ездят, чтобы передавать их опыт гонконгцам. А те говорят: "Мы хотим так жить, как украинцы". Видите, как смешно? В Гонконге подушевой ВВП — около 20 тысяч долларов. Конечно, цели сепаратистов достигнуты не будут. Но вот эта их цель — "жить на уровне Украины" — вполне достижима, — иронизирует Ханьхуэй.

Посол подчеркнул, что сепаратистские цели протестующих недостижимы. "Но гарантировать жизнь на уровне украинцев — это возможно", — резюмировал он.

В Гонконге с июня не утихают массовые протесты, которые были вызваны продвижением закона об экстрадиции. Несмотря на решение властей отказаться от идеи продвижения злосчастного документа, десятки тысяч человек продолжают выходить на улицы и вступать в столкновения с полицией.