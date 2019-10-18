В Челябинске нашли мумию женщины, пролежавшую в квартире пять лет

Полицию вызвал сантехник, который заглянул в окно квартиры и так обнаружил тело.

Мумифицированное тело 40-летней жительницы Челябинска обнаружили в её собственной квартире. Об инциденте сообщается в сообществе "Агентство чрезвычайных новостей".

По предварительным данным, тело пролежало в квартире около пяти лет. Так как у женщины не было родственников, её смерть никто не заметил. Полицию вызвал сантехник, который заглянул в окно квартиры и обнаружил тело.

К сожалению, подобные происшествия время от времени происходят. Так, в квартире одного из многоэтажных домов в Ижевске летом обнаружили тело умершего пять лет назад мужчины.