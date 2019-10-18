В Москве пенсионер умер во время эротического массажа

Прибывшей бригаде медиков женщина представилась сиделкой, однако эту версию разрушила пришедшая домой жена умершего.

На севере Москвы полиция устанавливает обстоятельства гибели 67-летнего мужчины, который скончался, предположительно, во время сеанса эротического массажа. Как сообщает телеграм-канал Mash, пенсионер решил воспользоваться отсутствием жены дома и вызвал к себе девушку лёгкого поведения. Однако во время "сеанса" он почувствовал себя плохо, начал задыхаться.

Гостья вызвала скорую. Медикам представилась сиделкой мужчины. Бригада скорой помощи оперативно оказалась на месте, однако "сиделка" не смогла им открыть дверь, потому что не знала, где лежит ключ.

Тогда на место прибыла сначала полиция, а потом и супруга пенсионера. Когда дверь удалось открыть, выяснилось, что мужчина уже скончался. А о наличии сиделки жена погибшего впервые слышит. По предварительным данным, у погибшего мужчины не выдержало сердце.

Как сообщал Лайф, ранее житель Москвы отсудил у бывшей жены алименты на их общую дочь, после того как уличил экс-супругу в занятии проституцией.