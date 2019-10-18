Меладзе оправдался за нарушение ПДД на "майбахе": Мы под шумок

Певец заявил, что присоединился ко множеству других водителей, приезжавших в это место.

Певец Валерий Меладзе ответил на обвинения подписчиков в нарушении правил дорожного движения. Свой ответ он опубликовал в "Инстаграме".

В ответ на замечание подписчика о том, что парковаться на выбранном певцом месте нельзя, он заявил, что туда приезжали другие машины, чтобы подгрузить лодки на прицеп.

— И мы под шумок. Только у нас не было прицепа, и грузить на него нечего было, — отметил Меладзе.

Напомним, он опубликовал в своём инстаграме фото на фоне известной затопленной колокольни Николаевского собора в Калязине (Тверская область). Местные СМИ заметили, что проезд по дороге, ведущей к берегу, запрещён, о чём и свидетельствует кирпич на въезде.

Валерий Меладзе — российский певец и продюсер, заслуженный артист России. Портал "Узнай всё" напоминает, что полное имя знаменитого артиста — Валериан Шотаевич Меладзе. Он родился 23 июня 1965 года в грузинском портовом городе Батуми.