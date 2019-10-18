Киев выразил протест из-за очередного гумконвоя МЧС РФ в Донбасс

Министерство иностранных дел Украины выразило протест из-за 87-го гуманитарного конвоя МЧС РФ, который прибыл в Донбасс.
— Направили РФ ноту протеста в связи с очередным, 87-м, псевдогуманитарным конвоем, — написала на своей странице в "Твиттере" пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко.
МЧС России занимается доставкой гуманитарной помощи для жителей Донбасса более пяти лет. За это время в регион было доставлено более 80 тысяч тонн грузов. В последнем рейсе было перевезено 630 тонн гуманитарных грузов, в составе которых детские продуктовые наборы.
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