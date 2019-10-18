Замначальника ОМВД "Дорогомилово" отправили под арест на два месяца

Свою вину он отрицает. Уверяет, что брал не "бабло", а гостинец — "пакет с деревенской водкой".

Заместителя начальника столичного отдела МВД России по району Дорогомилово Дмитрия Смирнова суд отправил под арест в рамках дела о покушении на мошенничество в особо крупном размере. Об этом сообщает корреспондент Лайфа из здания суда. Срок ареста определён в два месяца.

По делу также проходит его коллега — начальник отдела уголовного розыска Сергей Устинов. Вопрос о его аресте ещё не решён. По версии следствия, полицейские вымогали у адвоката около семи млн рублей за прекращение в отношении него проверок со стороны СКР.

Что касается Смирнова, он свою вину полностью отрицает. Уверяет, что денег никаких не просил, а свидетель просто приехал подарить его коллеге бутылку самогона.

— В обеденное время ко мне подошёл дежурный и сказал, что подъехал Зуев (адвокат. — Прим. ред.) и хочет встретиться. Я вышел с Устиновым на встречу с данным гражданином. Когда подошли к нему, разговора практически не было, он сказал Устинову, что привёз ему пакет с деревенской водкой. Я и подумать не мог, что там бабло, — сказал Устинов на суде.

ГУ МВД РФ по Москве проводится проверка по этому факту. Если вина полицейских подтвердится, их уволят, а их руководителей накажут.

Ранее сегодня стало известно, что ФСБ нагрянула с обысками в УВД по ЗАО Москвы.