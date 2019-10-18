Друг полицейского, сбившего "пьяного мальчика" под Кировом: Он сильно переживает

Мужчина выразил уверенность, что суд сумеет разобраться в произошедшем и вынесет справедливое решение.

Полицейский, сбивший шестилетнего Ваню из Кировской области, сильно переживает о случившемся. Об этом Лайфу рассказал его друг Сергей Власов. Он добавил, что знаком с мужчиной с детства и считает его хорошим человеком.

— Он чувствует себя нормально, сильно переживает. Но держится. Ничего, справимся. Да он хороший человек, добрый, суд разберётся, — заявил мужчина.

Ранее очевидцы происшествия рассказали, что полицейский якобы кричал на умирающего ребёнка, пинал его и обвинял в повреждении машины.

Напомним, трагический инцидент произошёл 13 июля 2019 года в селе Буйское Уржумского района — тогда мальчика на велосипеде сбил полицейский. При этом судебно-медицинская экспертиза обнаружила алкоголь в организме погибшего ребёнка. Дело приобрело общественный резонанс — его взял под личный контроль глава СКР Александр Бастрыкин.