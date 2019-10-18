Скончался гендиректор Oracle Марк Хёрд

Он находился во внеочередном отпуске за свой счёт, который оформил из-за проблем со здоровьем.

Один из двух генеральных директоров специализирующейся на производстве программного обеспечения американской компании Oracle Марк Хёрд умер в США в возрасте 62 лет. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на данные самой компании.

Хёрд занимал пост гендиректора Oracle с 2014 года, сменив на этом посту основателя компании Ларри Эллисона. Хёрд отвечал за продажи, сервисы и бизнес-подразделения одного из крупнейших в мире разработчиков программного обеспечения.

Как сообщал Лайф, ранее Oracle вошла в топ-3 рейтинга компаний, которые больше всего переплачивают своим директорам. По данным экспертов правозащитной юридической организации As You Sow, содиректора Oracle Марк Хёрд и Сара Кац на двоих получали на 67,9 миллиона долларов больше, чем должны были.