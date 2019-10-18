Обвинённый во взятке замначальника ОМВД заявил, что "не брал магарыч"

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Следователи уверены, что полицейские вымогали у адвоката миллионы рублей за прекращение в отношении него проверок со стороны СКР.

Заместитель начальника районного отделения "Дорогомилово" столичного ГУ МВД РФ Дмитрий Смирнов заявил Лайфу, что "не брал магарыч" из рук адвоката.

Комментариев не даём, не брали мы магарыч, — высказался Смирнов в коридорах суда.

Ранее сегодня Смирнова суд арестовал на два месяца в рамках дела о покушении на мошенничество в особо крупном размере. Другой полицейский — начальник районного отдела уголовного розыска Сергей Устинов — также стал фигурантом дела, вопрос о его аресте ещё не решён.

На суде Смирнов заявил, что его коллега Сергей Устинов хорошо знаком с адвокатом и всё, что он брал у адвоката Сергея Зуева, он намеревался передать коллеге. Смирнов якобы думал, что Зуев привёз деревенскую водку в подарок, а не деньги.

Устинов знаком с Зуевым давно, он хорошо знает его жену, и я просто взял пакет, чтобы передать Устинову, — ответил Смирнов судье.

Летом этого года трёх других полицейских заподозрили в получении крупной взятки от адвоката. Также на западе Москвы.

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