Обвинённый во взятке замначальника ОМВД заявил, что "не брал магарыч"

Следователи уверены, что полицейские вымогали у адвоката миллионы рублей за прекращение в отношении него проверок со стороны СКР.

Заместитель начальника районного отделения "Дорогомилово" столичного ГУ МВД РФ Дмитрий Смирнов заявил Лайфу, что "не брал магарыч" из рук адвоката.

— Комментариев не даём, не брали мы магарыч, — высказался Смирнов в коридорах суда.

Ранее сегодня Смирнова суд арестовал на два месяца в рамках дела о покушении на мошенничество в особо крупном размере. Другой полицейский — начальник районного отдела уголовного розыска Сергей Устинов — также стал фигурантом дела, вопрос о его аресте ещё не решён.

На суде Смирнов заявил, что его коллега Сергей Устинов хорошо знаком с адвокатом и всё, что он брал у адвоката Сергея Зуева, он намеревался передать коллеге. Смирнов якобы думал, что Зуев привёз деревенскую водку в подарок, а не деньги.

— Устинов знаком с Зуевым давно, он хорошо знает его жену, и я просто взял пакет, чтобы передать Устинову, — ответил Смирнов судье.

Летом этого года трёх других полицейских заподозрили в получении крупной взятки от адвоката. Также на западе Москвы.