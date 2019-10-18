Глава офиса Зеленского пожаловался, что девушка выгнала его из дома

Глава офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что его возлюбленная Анастасия Сличная выгнала его из дома. Признание Богдана появилось в "Фейсбуке".
Когда девушка опубликовала на своей странице пост с вопросом, кому можно передать "вещи в отличном состоянии", Богдан написал в комментариях, что его выгнали из дома.
— Ребята, у кого можно переночевать? Выгнала меня на улицу, — написал он.
Один из пользователей вызвался "постелить в караоке". Обсуждение заинтересовало нардепа "Слуги народа" Лео Героса, и он поспешил обозначить финансовую сторону вопроса.
Как уточняет издание "Страна.ua", Сличная и Богдан встречаются уже около года.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил недовольство руководителем своего офиса из-за его нетерпеливости и отдыха в Сен-Тропе в День независимости страны.
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