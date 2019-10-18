Глава офиса Зеленского пожаловался, что девушка выгнала его из дома

Шутливая просьба о ночлеге не осталась без ответа. Пользователи соцсети предложили свои варианты выхода из сложившейся ситуации.

Глава офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что его возлюбленная Анастасия Сличная выгнала его из дома. Признание Богдана появилось в "Фейсбуке".

Когда девушка опубликовала на своей странице пост с вопросом, кому можно передать "вещи в отличном состоянии", Богдан написал в комментариях, что его выгнали из дома.

— Ребята, у кого можно переночевать? Выгнала меня на улицу, — написал он.

Один из пользователей вызвался "постелить в караоке". Обсуждение заинтересовало нардепа "Слуги народа" Лео Героса, и он поспешил обозначить финансовую сторону вопроса.

Как уточняет издание "Страна.ua", Сличная и Богдан встречаются уже около года.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил недовольство руководителем своего офиса из-за его нетерпеливости и отдыха в Сен-Тропе в День независимости страны.