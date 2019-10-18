Российский учёный начал редактирование ДНК глухой от рождения женщины

Отмечается, что без разрешения Министерства здравоохранения помещать яйцеклетку в утробу он не намерен.

Российский молекулярный биолог Денис Ребриков заявил, что начал эксперименты по редактированию ДНК человеческих яйцеклеток и клеток взрослых людей, которые имеют врождённую глухоту. Об этом сообщает журнал Nature.

Комментируя это, он заявил, что следующий шаг его группа сможет сделать только с разрешения Минздрава России.

— Без разрешения со стороны Министерства здравоохранения РФ я не стану трансплантировать отредактированный эмбрион в утробу матери, — рассказал Ребриков в письме, направленном изданию.

Учёный подчеркнул, что на нынешнем этапе его опыты не нарушают ни одной из существующих норм.

Напомним, ранее в Минздраве России назвали преждевременными эксперименты над геномом человека. В ведомстве полагают, что, прежде чем проводить эксперимент, следует всесторонне изучить вопрос, в частности, рассмотреть возможные осложнения. К тому же пока законодательство не допускает использование подобных технологий, так как их безопасность не доказана.