СКР завершил следствие по делу "банды жёлтых хризантем"

Один из соучастников во время убийств прятал лицо за букетом этих цветов. Всего на счету группировки девять жертв.

Перед судом предстанут участники банды, совершившие на территории столицы в период с 2007 по 2012 год ряд особо тяжких преступлений. Главное следственное управление СК РФ по Москве собрало доказательную базу и направило дело в суд.

— Завершено расследование уголовного дела в отношении участников банды Сергея Ходыкина, Дениса Сарычева, Тимофея Шатовкина и ранее осуждённого Сергея Балихина, совершивших на территории Москвы ряд убийств и разбойных нападений, — сообщают следователи.

Среди предъявленных статей: "Участие в устойчивой вооружённой группе", "Убийство двух и более лиц, совершённое из корыстных побуждений, сопряжённое с разбоем и бандитизмом", "Приобретение и хранение огнестрельного оружия", "Разбой с незаконным проникновением в жилище в особо крупном размере, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевших".

Известно, что участники банды убили бизнесмена в его собственной квартире на Волжском бульваре ради миллиона рублей. В Заревом проезде столицы банда убила трёх человек ради двух миллионов рублей.

— Следствием установлена причастность Сергея Балихина, Виктора Якубива и Марата Юсупова к убийству девяти человек, при этом в ходе нападений один из соучастников прятал лицо за букетом жёлтых хризантем, — рассказывают обстоятельства преступлений в СК.

Большая часть оружия хранилась на даче у киллера группировки — уроженца Украины Виктора Якубива.

На днях Лайф сообщал, что в Саратовском областном суде началась серия заседаний по громкому делу банды киллеров.