СКР завершил следствие по делу "банды жёлтых хризантем"

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Один из соучастников во время убийств прятал лицо за букетом этих цветов. Всего на счету группировки девять жертв.

Перед судом предстанут участники банды, совершившие на территории столицы в период с 2007 по 2012 год ряд особо тяжких преступлений. Главное следственное управление СК РФ по Москве собрало доказательную базу и направило дело в суд.

Завершено расследование уголовного дела в отношении участников банды Сергея Ходыкина, Дениса Сарычева, Тимофея Шатовкина и ранее осуждённого Сергея Балихина, совершивших на территории Москвы ряд убийств и разбойных нападений, — сообщают следователи.

Среди предъявленных статей: "Участие в устойчивой вооружённой группе", "Убийство двух и более лиц, совершённое из корыстных побуждений, сопряжённое с разбоем и бандитизмом", "Приобретение и хранение огнестрельного оружия", "Разбой с незаконным проникновением в жилище в особо крупном размере, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевших".

Известно, что участники банды убили бизнесмена в его собственной квартире на Волжском бульваре ради миллиона рублей. В Заревом проезде столицы банда убила трёх человек ради двух миллионов рублей.

Следствием установлена причастность Сергея Балихина, Виктора Якубива и Марата Юсупова к убийству девяти человек, при этом в ходе нападений один из соучастников прятал лицо за букетом жёлтых хризантем, — рассказывают обстоятельства преступлений в СК.

Большая часть оружия хранилась на даче у киллера группировки — уроженца Украины Виктора Якубива.

На днях Лайф сообщал, что в Саратовском областном суде началась серия заседаний по громкому делу банды киллеров.

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